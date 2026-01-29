Putin aceita suspender ataques à Ucrânia por uma semana

O pedido terá vindo pessoalmente de Donald Trump e foi aceite por Vladimir Putin. Cidades ucranianas podem respirar de alívio durante uma semana.

Donald Trump anunciou esta quinta-feira que o Presidente russo, Vladimir Putin, aceitou o seu pedido para suspender todos os bombardeamentos contra Kiev e outras cidades ucranianas durante uma semana.



Putin discursa sobre o ano que passou, relembrando momentos marcantes DR

"Pedi pessoalmente ao Presidente Putin que não bombardeasse Kiev e as várias cidades durante uma semana e ele concordou fazer isso", disse o Presidente norte-americano durante uma reunião com o seu gabinete governativo na Casa Branca. A informação já foi transmitida à liderança ucraniana. "Eles quase não acreditaram", comentou Trump, citado pela agência Bloomberg.

Esta quinta-feira seis pessoas morreram vítimas de ataques russos na Ucrânia, de acordo com a AFP, que cita as autoridades locais.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na quarta-feira recear que a Rússia estivesse a preparar um ataque com drones e mísseis de larga escala contra infraestruturas de energia do país - isto numa altura em que a Ucrânia se prepara para enfrentar temperaturas muito baixas e sofre de falhas de eletricidade.

Notícia atualizada