Luanda Leaks: Procuradora do processo Fizz lidera investigação em Portugal

A procuradora Inês Bonina, que a par da procuradora Patrícia Barão foi responsável pela investigação e acusação no processo Fizz que colocou no banco dos réus o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente , será a magistrada que vai liderar em Portugal a investigação aos amigos portugueses de Isabel dos Santos, no âmbito dos factos revelados pelo Luanda Leaks, apurou o Correio da Manhã Inês Bonina, que chefia a nova secção de fraudes financeiras e bancárias na Direção Central de Investigação e Ação Penal ( DCIAP ), deverá ter consigo neste processo a ajuda de mais dois procuradores.