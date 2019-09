Um tribunal francês condenou Hassa bint Salman, irmã do príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman, a pena suspensa de dez meses de prisão. A princesa saudita foi julgada pelas agressões a um homem que fez reparações no seu apartamento de luxo em Paris, e considerada cúmplice pelo tribunal de violência com ameaça de arma e de rapto.

Hassa é filha do rei Salman. Tem 42 anos e foi acusada de mandar o seu guarda-costas, Rani Saidi, espancar o canalizador Ashraf Eid. O canalizador foi visto a tirar fotografias dentro do apartamento, em setembro de 2016.

A princesa foi julgada in absentia (não se apresentou em tribunal), tendo sido acusada pelos procuradores de ato de violência intencional, cumplicidade em rapto e cumplicidade em roubo. Saidi, o guarda-costas, foi acusado de violência intencional, roubo e rapto.

O canalizador trabalhava no apartamento na Avenida Foch, para reparar um lavatório. Fotografou a casa de banho, tendo dito aos investigadores que necessitava disso para o seu trabalho. Quando apanhou o reflexo da princesa no espelho, a princesa saudita chamou o guarda-costas, que espancou o canalizador.

A vítima alega ter sido amarrada e obrigada a beijar os pés da princesa, conhecida na Arábia Saudita pelo seu trabalho de caridade e a favor dos direitos das mulheres.

O canalizador só abandonou o apartamento horas depois. O seu telemóvel foi destruído, e alega que a certo momento a princesa gritou: "Matem-no, ao cão, ele não merece viver." O homem ficou sem trabalhar durante cinco dias, mas a defesa determinou que ele não estava assim tão traumatizado, segundo a AFP, porque apareceu no apartamento para cobrar a conta de 21 mil euros.