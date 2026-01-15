Irão fecha temporariamente espaço aéreo para a maioria dos voos

Teerão emitiu um aviso a alertar que o espaço aéreo iraniano estaria encerrado por “pouco mais de duas horas”.

O Irão encerrou esta quarta-feira o seu espaço aéreo à maioria dos voos, permitindo apenas operações internacionais de e para o país mediante autorização prévia. A informação foi avançada pela plataforma de monitorização aérea Flightradar24.



Segundo a mesma fonte, Teerão emitiu um NOTAM (Notice to Airmen - aviso sobre alterações na aviação) a alertar que o espaço aéreo iraniano estaria encerrado por “pouco mais de duas horas”. Durante este período, várias aeronaves viram os seus planos de voo alterados ou recusados.

O encerramento do espaço aéreo ocorre das 22:15h de quarta-feira (01:45, hora do Irão) até às 00:30h (04:00 em Teerão).

Um dos casos reportados foi o de um Boeing 777, da Silk Way West Airlines, que teve a entrada no espaço aéreo iraniano negada enquanto se dirigia para Baku, no Azerbaijão. O trajeto entre Erbil, no Iraque, e Baku atravessa frequentemente o espaço aéreo do Irão.

De acordo com o Flightradar24, o voo 6E1808 da companhia aérea IndiGo passou a ser a última aeronave de passageiros não registada no Irão ainda presente no espaço aéreo iraniano. A informação foi divulgada através da rede social X.

Entretanto, a plataforma de rastreamento indicava que seis aviões KC-135 da Força Aérea dos Estados Unidos, com origem na base aérea de Al-Udeid, no Catar, figuravam entre os voos mais acompanhados a nível mundial.

Os Estados Unidos ordenaram a retirada de alguns militares da base aérea de Al-Udeid por “precaução” face ao aumento das tensões na região. A base, que alberga cerca de dez mil soldados norte-americanos, foi alvo de um ataque iraniano em junho, na sequência de bombardeamentos dos EUA a instalações nucleares no Irão.