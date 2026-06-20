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Irão encerra Estreito de Ormuz por alegada "violação" do cessar-fogo

Diogo Barreto
Diogo Barreto 14:40
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Decisão surge na sequência dos ataques de Israel no sul do Líbano, já depois do acordo de cessar-fogo.

O alto comando militar do Irão anunciou na tarde deste sábado o fecho do Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo. A decisão surge em resposta aos mais recentes ataques contra o Líbano, que Teerão descreve como "violação" do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos e de Israel. Os ataques desta madrugada fizeram pelo menos 16 mortos em vários pontos diferentes do Líbano. 

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Segundo a agência noticiosa estatal iraniana Mehr, citada pela Sky News, o encerramento é apenas o "primeiro passo" da resposta iraniana. O comando militar deixou ainda o aviso de que medidas adicionais serão tomadas caso a "agressão" continue.

Pelo menos 16 pessoas morreram este sábado na sequência de uma nova ofensiva no Líbano.

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