Homem suspeito de atirar criança aos crocodilos em zoo britânico foi libertado

A polícia britânica revelou que o homem que na última quinta-feira foi detido, suspeito de atirar um menino de 3 anos para o recinto dos crocodilos num jardim zoológico, foi libertado sob fiança.
Criança terá sido atirada aos crocodilosAP
Segundo as autoridades, o suspeito de 30 anos, natural de Norfolk, que aparentemente não conhecia a criança, terá problemas do foro psiquiátrico e não estaria em condições de ser interrogado. Mas as investigações no sentido de apurar o que aconteceu continuam.
Recorde-se que a criança foi retirada do local por uma mulher, administradora do zoo, que não hesitou e entrou no recinto onde dos crocodilos residem - localizado cerca de cinco metros abaixo do passadiço público -, ajudando a prestar os primeiros socorros à criança. Os animais não foram capturados nem mortos.
O menino encontra-se internado num hospital com ferimentos graves. A imprensa do país falava na sexta-feira em fraturas na pélvis e num braço. Está em estado crítico, mas estável.
A inspetora Verity McCann contou aos jornalistas que as "investigações estão em andamento". Continuamos a entender as circunstâncias que envolveram este incidente angustiante. Os nossos pensamentos estão com o menino e a sua família. Polícias especializados continuam a apoiá-los neste momento difícil.”
O Zoo Johnsons of Old Hurst tem mais de 100 animais, entre tigres, leões, ursos, suricatas e crocodilos. Estes últimos foram inicialmente adquiridos para se alimentarem dos restos de carne do talho, mas acabaram por se tornar num dos pontos de maior interesse para os visitantes.