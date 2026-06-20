Trump prometeu a Musk e Tucker Carlson que não iria invadir o Irão

"Não vamos fazer isso", terá garantido Trump sobre a possibilidade de entrar em guerra com o Irão no início de 2025.

Donald Trump garantiu a Tucker Carlson e a Elon Musk, em 2025, que não iria entrar em guerra contra o Irão. A revelação é feita num novo livro de Maggie Haberman e Jonathan Swan, jornalistas do The New York Times, intitulado Regime Change (Mudança de Regime, em tradução literal). A obra debruça-se sobre o primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca.



Donald Trump e Elon Musk AP Photo/Evan Vucci

"Não vamos fazer isso", terá garantido Trump sobre a possibilidade de entrar em guerra com o Irão, revelam os repórteres neste novo livro. As declarações foram feitas durante uma reunião na Sala Oval com o comentador de direita Tucker Carlson e o diretor da SpaceX, Elon Musk, no início de 2025.

A obra propõe uma tese em que o próprio visado acredita: se não tivesse perdido as eleições de 2020 não teria tanta força no segundo mandato como tem agora - permitindo-se ignorar normas, desmantelar instituições e forçar os limites do poder presidencial.

Haberman e Swan falam ainda sobre a dúvida de quem será o sucessor de Trump: J. D. Vance ou Marco Rubio.

Haberman e Swan detalham também o elevado nível de alarme na gestão dos ficheiros de Jeffrey Epstein. Durante um encontro de urgência, Vance sugeriu uma entrevista do jornalista, então amigo, Tucker Carlson à antiga namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell, que se encontra detida.

Donald Trump e Melania a dormirem separados e uma fixação antiga de Trump com a Venezuela são outros de vários casos detalhados pelos autores.

Haberman e Swan concluíram com Trump a contar-lhes sobre um historiador que lhe tinha sido apresentado pelo golfista Gary Player, que descreveu Trump como o homem mais poderoso que o planeta alguma vez tinha conhecido. Trump foi incapaz de se lembrar do nome do historiador. Mas um funcionário da Casa Branca disse aos autores que o dito historiador que Player tinha apresentado afinal era o seu 'caddy' (a pessoa que carrega os objetos do golfista durante o jogo).

Com Lusa