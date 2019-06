O presidente iraniano, Hassan Rohani, afirmou esta terça-feira que a Casa de Branca foi "afetada por um atraso mental" e acusou os Estados Unidos de mentirem quando disseram que queriam negociar com Teerão, após o anúncio das sanções contra o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif.





"Enquanto sancionam o ministro dos Negócios Estrangeiros, apelam às negociações. É óbvio que estão a mentir", acusou Rohani, num discurso transmitido pela televisão estatal iraniana, indicando ainda que as novas sanções dos EUA são "ultrajantes e idiotas".

Esta sexta-feira, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, havia lamentado o silêncio "ensurdecedor" do Irão, indicando que a porta permanece aberta a "negociações reais", apesar das atuais tensões entre Washington e Teerão.





O Irão, no entanto, criticou as sanções impostas ao seu líder supremo e outros altos responsáveis pelos Estados Unidos e, através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, afirmaram que estas medidas significam o fim da diplomacia entre Teerão e Washington.



"As sanções infrutíferas à liderança do Irão e ao chefe da diplomacia iraniana significam o fim permanente do caminho da diplomacia com a administração frustrada dos EUA", disse Mousavi.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, promulgou as novas sanções na segunda-feira contra vários responsáveis iranianos, entre eles o aiatola Ali Khamenei. As autoridades norte-americanas também informaram que planeiam sanções contra o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif.