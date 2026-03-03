Irão: Agência nuclear da ONU afirma que instalação nuclear iraniana sofreu alguns danos

Natanz, que se localiza no centro do Irão, já tinha sido alvo de ataques dos Estados Unidos durante os 12 dias da guerra entre o Irão e Israel, em junho passado.

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) declarou esta terça-feira que a instalação de enriquecimento nuclear de Natanz, no Irão, sofreu "alguns danos recentemente", embora "não se esperem consequências radioativas".

A agência nuclear da ONU referiu que os danos se concentraram nos "edifícios de entrada" da parte subterrânea da instalação nuclear iraniana.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já fizeram 787 mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.

