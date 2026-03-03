Trump desiludido com falta de apoio do Reino Unido: "Não tem sido uma grande ajuda"

Presidente dos EUA criticou Keir Starmer e ainda considerou que o presidente da câmara de Londres "é terrvel".

Donald Trump concedeu uma entrevista telefónica ao tabloide inglês The Sun em que lamentou que o governo britânico não tivesse apoiado a ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram contra o Irão. O presidente dos Estados Unidos deu mesmo a entender que Keir Starmer não o fez por estar a pensar nos eleitores muçulmanos do seu país.



Donald Trump, presidente dos EUA AP

Trump constatou que a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos "não é sólida" e lamentou que as coisas já não fossem "como eram antes", o que o deixa "muito triste".

Sobre o primeiro-ministro inglês, constatou que Starmer "não tem sido uma grande ajuda". "Nunca pensei dizer isto sobre o Reino Unido, nós amamos o Reino Unido, mas já não o reconhecemos".

"O mundo está diferente e agora temos uma relação diferente entre os dois países", prosseguiu Trump, elogiando, em contrapartida, França e Alemanha. "Agora temos boas relações com outros países da Europa."

E quando lhe perguntam se as reticências de Starmer relativamente à guerra no Médio Oriente poderão ter a ver com o eleitorado muçulmano, Trump considerou a hipótese. "Pode ser", atirou o líder norte-americano. "As pessoas no Reino Unido, com quem tenho uma grande relação, que amo, lamentam ouvir isto. Não entendo. Mas sabe que mais? Desejo-lhe muita sorte."

E que conselhos daria Trump ao primeiro-ministro britânico? "Duas coisas simples: abram o mar do Norte imediatamente. Os vossos preços da energia estão altíssimos. E parem de trazer gente de fora que vos odeia. Posso dizer-vos que nós estamos muito bem, trata-se de um poder [sobre a imigração] dominante."

E ainda criticou o presidente da câmara da de Londres. "Londres é um sítio muito diferente, com um presidente da câmara terrível. Vocês têm um presidente de câmara terrível, pessoas terríveis."

