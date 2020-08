Inundações fazem pelo menos 30 mortos no Afeganistão

Pelo menos 30 pessoas morreram em inundações repentinas causadas por chuvas intensas na cidade de Charikar, a norte de Cabul, no Afeganistão, anunciou hoje o Governo.

As cheias provocaram ainda pelo menos 20 feridos, tendo mais de 300 casas sido destruídas, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Um hospital na província de Parwan informou ter recebido os corpos de 17 pessoas mortas, de acordo com a AFP.

Entre os mortos contavam-se muitas crianças, informou o executivo.

As cheias são comuns no país, especialmente em zonas rurais pobres, onde as casas, frágeis, não resistem às chuvas intensas.

Pelo menos 15 crianças e uma mulher morreram numa inundação repentina há várias semanas, numa aldeia na província de Nangarhar.