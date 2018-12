O governo do país asiático subiu o alerta de tsunami para o segundo mais alta e ordenou que todos os voos para a área atingida fossem desviados.

A Indonésia subiu o alerta do vulcão Anak Krakatoa para o segundo nível mais alto por ter indícios de que poderá ocorrer um segundo tsunami num futuro próximo, passado cinco dias do primeiro que provocou pelo menos 430 mortos, 159 desaparecidos e mais de 22 mil desalojados na zona de Sunda Strait, entre as ilhas Java e Sumatra, no sábado à noite.

Sutopo Purwo Nugroho, o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, confirmou que o alerta passou para a posição três numa escala de quatro níveis e que área de exclusão (onde a população é desaconselha a passar) foi alargada de dois para cinco quilómetros. "População e turistas estão proibidos de realizar qualquer actividade num raio de cinco quilómetros" do Anak Krakatoa, informou o indonésio em comunicado.

As equipas de resgate ainda estão a procurar sobreviventes, acompanhadas por profissionais que estão a avaliar o risco de novas erupções, as condições meteorológicas e o mar para concluir qual será a ameaça aproximada de um novo tsunami.

A chefe da Agência de Meteorologia, Geofísica e Climatologia, Dwikorita Karnawati, já alertou que, num momento em que parte da parede da cratera do vulcão parece estar a ruir, há possibilidade para se registarem novas ondas altas e chuvas fortes. A responsável comunicou numa conferência de imprensa na terça-feira que o clima e as várias erupções de menor escala que têm havido "podem causar deslizamentos de terra nos penhascos da cratera para o mar". "Tememos que isso possa provocar um tsunami", frisou Karnawati.





A violenta erupção do Anak Krakatoa – em Indonésio "criança de Krakatoa" -, provocou ainda milhares de desalojados que estão refugiados em centros de emergência para sobreviventes, depois de o deslizamento de terra ter criado ondas com 2 e 3 metros de altura que demoraram 25 minutos a chegar à praia Carita.

Desde então, o vulcão tem estado activo e a cuspir jactos de lava e cinza vulcânica. As autoridades já indicaram que a última não é perigosa, mas aconselham o uso de máscaras e óculos para prevenir. O fenómeno obrigou o governo da Indonésia a desviar todos os voos previstos, além da possibilidade de ocorrer um novo tsunami.

A população não teve qualquer aviso do tsunami na noite de sábado e muitos, incluindo turistas, foram apanhados de surpresa na costa onde estava a assistir a concerto e em actividades dos hotéis. Apesar de o país ter um sistema de detecção de tsunamis, este não está equipado para notar deslizamentos de terra subaquáticos. Além disto, com o passar dos anos, as bóias do sistema foram vandalizadas e sofreram pouca manutenção devido a falta de fundos monetários.

No dia 26 de Dezembro de 2004, a Indonésia sofreu o pior tsunami da sua história, que atingiu o norte de Samatra e causou cerca de 230 mil mortes em vários países banhados pelo Oceano Índico.