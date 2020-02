Hannah Clarke, de 31 anos, Aaliyah (6), Laianah (4) e Trey (3) foram mortos, esta quarta-feira, em Brisbane, na Austrália. O autor do crime foi Rowan Baxter, antigo jogador de râguebi dos New Zealand Warriors, a única equipa estrangeira da liga australiana da modalidade. Era marido e pai, respetivamente, das vítimas.

O homicídio tem contornos hediondos. Baxter pegou fogo ao carro onde se encontravam a mulher e as crianças, presas por cintos de segurança, que morreram carbonizadas. Hannah conseguiu sair do carro e tentou pedir ajuda. Ainda foi transportada para um hospital local, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Baxter conseguiu enfiar-se dentro do carro. Segundo a imprensa local, gritou com quem tentava socorrer as crianças. Esfaqueou-se a ele próprio e terá morrido desses ferimentos.

O casal não restava oficialmente separado, mas decorria um processo pela guarda dos três filhos. Segundo o Daily Mail e o The Courier-Mail, apesar das imagens de família feliz promovidas nas redes sociais, Baxter tinha um historial de comportamento abusivo e violento que levou Hannah a sair de casa.





Ex-jogador de râguebi ateou fogo a filhos mas historial de violência inclui rapto de um deles Foto: Direitos Reservados

Os pais da jovem revelaram que o antigo atleta chegou mesmo a raptar uma das filhas – a criança foi encontrada pela polícia quatro dias depois, já noutro estado. Durante esses dias, Baxter mandou um "email repugnante" a Hannah, segundo os pais da jovem, onde a culpava por tudo. Além disso, explicaram, havia sempre tensão e discussões quando o homem ia ver os filhos ao fim de semana.

Já depois do homicídio foram recuperados vídeos publicados pelo antigo atleta nas redes sociais um mês antes do crime: as imagens permitem ver o pai a brincar com as crianças de forma violenta. Num vídeo, é possível ver um dos filhos de Baxter a bater com a cabeça numa cama.

Em janeiro deste ano, Baxter foi presente a tribunal acusado de violência doméstica. Foi colocado em liberdade, sendo que nova audiência estava marcada para 8 de abril.