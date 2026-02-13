Incêndio em Budapeste mata três pessoas e faz 22 feridos

PSOE e Podemos apresentam medida para proibir futebol nos recreios: "Desporto tóxico"
Gabriela Ângelo
O incêndio que consumiu um prédio de dois andares já foi extinto.
Um incêndio nos subúrbios da capital húngara, Budapeste, fez esta sexta-feira três mortos e cerca de duas dezenas de feridos, segundo noticia a agência Associated Press (AP), que cita as autoridades locais.
O incêndio em Budakeszi, a cerca de oito quilómetros a oeste de Budapeste, que consumiu um prédio de dois andares durante a madrugada já foi extinto. Mais de 40 operacionais apoiados por 18 veículos estiveram no local.
Os corpos de dois homens e uma mulher foram encontrados entre os escombros de um telhado desabado e os paramédicos prestaram ajuda a cerca de 22 feridos, quatro deles graves.