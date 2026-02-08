Incêndio deflagrou na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, em Lisboa

Um incêndio deflagrou esta noite na rua da Barroca, em Lisboa, na Galeria Zé dos Bois (ZDB), uma associação cultural em pleno Bairro Alto, disse fonte dos bombeiros.

A fonte não pôde precisar a hora de início ou a origem do fogo.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram chamas a sair pelas janelas do edifício.

A ZDB é uma das mais conhecidas associações culturais lisboetas, com sede no coração do Bairro Alto, na Rua da Barroca. Natxo Checa disse à Lusa que não sabia precisar a que horas começou o incêndio, mas que pouco depois das 23h00 tudo estava resolvido, notando que o espaço ZDB estava encerrado.

“Telefonaram-me a dizer que havia fumo e vim cá ver”, Natxo Checa foi quem abriu a porta aos bombeiros e explicou que o fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar mas que a estrutura não foi danificada e que o espaço, um bar, vai reabrir em breve.

A ZDB está no Bairro Alto desde 1997 e é um espaço de produção cultural conhecido da cidade.