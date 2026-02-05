Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 15:19

Incêndio de grandes dimensões obriga à evacuação de hospital na Pensilvânia

Equipas de emergência combateram, esta quinta-feira, um incêndio e retiraram dezenas de doentes de um hospital no estado norte-americano da Pensilvânia.

