Tempestade Nils fez mais um morto em França e 450 mil clientes continuam sem energia

A tempestade Nils fez esta sexta-feira uma segunda vítima mortal, ao deslocar-se para o sul de França, perto de Toulouse, seguindo cerca de 450 mil clientes sem energia elétrica devido aos danos causados pelas fortes rajadas de vento.



Tempestade Nils já fez dois mortos em França AP

Segundo a porta-voz do governo francês, Maud Bregeon, um homem saiu para o seu jardim e subiu uma escada, tendo sido projetado e arrastado, acabando por morrer.

A primeira vítima mortal desta depressão atmosférica, que se dirige para o mar Mediterrâneo, foi um camionista, num acidente rodoviário, perto de Dax, departamento de Landes (sudoeste), "causado pela queda de um ramo de árvore" devido a rajadas de cerca de 160 km/h, segundo um porta-voz daquele município.

O temporal ventoso já provocou bastantes danos materiais em toda a região sul francesa, onde os serviços de emergência e socorro realizaram perto de 4.500 intervenções, com 2.200 bombeiros no terreno.

A empresa que gere a rede elétrica, Enerdis, informou que ainda há 450 mil clientes sem energia, metade dos registados quinta-feira, graças à intervenção das suas equipas, num efetivo total de três mil trabalhadores.

O serviço meteorológico francês manteve aviso vermelho por inundações nos departamentos Gironda (costa do golfo da Biscaia) e Lot-et-Garonne (entre Bordéus e Toulouse) até sábado, devido ao risco de transvase do rio Garonne, seguindo outros 19 departamentos do território em ‘alerta’ laranja.