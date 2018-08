A cadeia sueca de mobiliário Ikea prometeu esta quarta-feira responder "às necessidades, frustrações e sonhos" dos consumidores na Índia com a abertura da primeira loja neste país.Esta é a segunda tentativa de lançamento do 'número um' mundial de venda de móveis na Índia, depois de ter visto os seus planos contrariados em 2006 por uma lei sobre investimentos estrangeiros, que viria depois a ser flexibilizada, impondo a associação a um parceiro local.Numa conferência de imprensa em Hyderabad, na véspera da abertura da gigantesca loja de 37 mil metros quadrados, Jesper Brodin, líder do grupo Ikea, prometeu que haverá uma oferta de "excelente qualidade a preços acessíveis" e disse que há a intenção de abrir rapidamente mais lojas no resto do país.Em Hyderabad, o grupo prevê atingir sete milhões de visitantes por ano, na primeira das 25 lojas que conta abrir na Índia até 2025 com produtos internacionais e outros adaptados ao modo de vida do país.A Ikea conta investir no total 1,5 mil milhões de dólares na terceira economia asiática e espera beneficiar da melhoria do nível de vida das classes médias de um país que tem cerca de 1,25 mil milhões de habitantes.