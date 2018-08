Numa tentativa de responder à seca extrema, o governo australiano aumentou o número de cangurus que cada fazendeiro pode abater, reduzindo ainda as burocracias necessárias para obter as licenças de abate. De acordo com a ABC, as licenças para matar estes animais podem agora ser pedidas pela Internet ou por telefone.

Devido ao pior período de seca na Austrália desde 1965, os cangurus têm procurado água e alimentos em zonas que antes tinham apenas gado.

"Não há praticamente nada em Nova Gales do Sul e as reservas estão a secar rapidamente no sul de Victoria", disse à ABC Australia Frank McRae, presidente da Associação da Indústria australiana de Forragem.

O governo, que já anunciou mais de 860 milhões de euros em ajuda, concedeu aos criadores de gado autorização para abater cangurus e diminuir a competição pelas pastagens.

No mês passado, milhares de cangurus invadiram Canberra à procura de comida.





Photo taken on July 31, 2018 shows a kangaroo near the residential areas at the foot of Mount Ainslie, which was only about 10 minutes' drive to the city center of Canberra, Australia. pic.twitter.com/p6kNx3JEAg — CCTV (@CCTV) 1 de agosto de 2018