Os especialistas da Organização para a Proibição de Armas Químicas, que este sábado chegaram à cidade de Douma, recolheram amostras para tentar determinar se realmente ocorreu um ataque químico – a 7 de Abril – perpetrado pelo governo do presidente Bashar al-Assad.

Segundo um comunicado da organização, citado pela agência Reuters, os especialistas vão agora avaliar as amostras – na Holanda – e decidir se a equipa precisa de fazer uma segunda visita a Douma.

Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido realizaram a 14 de Abril uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad. O alegado ataque químico de 7 de Abril fez pelo menos 40 mortos e 500 feridos.

A ofensiva consistiu em três ataques, com uma centena de mísseis, contra instalações utilizadas para produzir e armazenar armas químicas, informou o Pentágono. O presidente dos EUA justificou o ataque como uma resposta à "acção monstruosa" realizada pelo regime de Damasco contra a oposição e prometeu que a operação irá durar "o tempo que for necessário".