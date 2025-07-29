Sábado – Pense por si

Mundo

Homem mata quatro pessoas, incluindo um polícia, em Nova Iorque

Diogo Barreto
Diogo Barreto 29 de julho de 2025 às 12:04
Uma outra pessoa encontra-se em estado crítico, referiram as autoridades, sem mencionar um possível motivo para o ataque.

Um homem armado matou, na segunda-feira, quatro pessoas, incluindo um polícia, num arranha-céus no centro de Nova Iorque, antes de, aparentemente, se suicidar, declarou o presidente da câmara da cidade.

"Perdemos quatro vidas num novo ato de violência sem sentido", lamentou Eric Adams numa conferência de imprensa, no final da noite (esta madrugada em Lisboa), sem contar com o atirador, que se terá suicidado.

