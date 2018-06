Depois de estar a seguir "de muito perto" a história do produtor Harvey Weinstein, ligado a uma série de alegados abusos sexuais, Brian de Palma decidiu escrever um guião para um "filme de terror" com Weinstein como personagem principal.

"Ouvi histórias, ao longo dos anos", disse em entrevista ao Le Parisien o realizador de Carrie e Scarface. Agora, decidiu escrever o argumento de um "filme de terror, com um agressor sexual".

Apesar de a personagem principal do filme não se chamar Harvey Weinstein, o argumento foi inspirado em acontecimentos que se sucederam após as primeiras notícias com os relatos de dezenas de mulheres que se diziam vítimas do produtor de Hollywood terem vindo a público. "É um filme de terror, com um agressor sexual, e a história acontece na indústria sexual", disse de Palma ao jornal francês.

O realizador de 77 anos garantiu conhecer "muitas das pessoas envolvidas" e ter, "ao longo dos anos", ouvido "histórias" sobre abusos do produtor de cinema a mulheres.

Até agora foram 86 actrizes, argumentistas, empregadas, modelos e assistentes que denunciaram os alegados abusos.