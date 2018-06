Há quase um século que as participantes no concurso Miss America desfilam em biquínis como parte de uma etapa da iniciativa – uma tradição que os organizadores têm defendido como "enaltecedora" do físico feminino.

Esta ideia, porém, parece ter desaparecido com o anúncio do fim da prova dos fatos-de-banho no concurso e já não terá lugar na edição de 2019 (marcada para Setembro). A mudança foi avançada esta terça-feira pela presidente da Miss America Organization.

"Não vamos julgar-vos pela vossa aparência física", afirmou Gretchen Carlson, uma antiga pivot do canal Fox News que assumiu o posto de presidente da organização em Janeiro deste ano. "Queremos que mais mulheres percebam que são bem-vindas nesta organização", continuou Carlson no programa Good Morning America na ABC.









O que vai ser avaliado no concurso em vez da prova de fato-de-banho? Os "talentos", "ideias" e "inteligência" das candidatas, segundo Gretchen Carlson, que foi Miss América em 1989.

Parece que a organização está a procurar adoptar o espírito do movimento Me Too sob a alçada de Carlson, que se tem assumido como uma voz proeminente na defesa dos direitos das mulheres. A antiga pivot chegou a apresentar uma queixa formal de assédio sexual contra o ex-presidente da Fox, Roger Ailes, e aparenta querer transmitir os mesmos valores ao concurso. "Estamos a avançar e a evoluir nesta revolução cultural", referiu Carlson.

Esta é uma das várias mudanças que Gretchen Carlson tem tentado introduzir no concurso. Desde que foi nomeada para a posição, incluiu na mesa da organização sete mulheres em nove membros e apontou várias para outros cargos directivos. Estas modificações também foram causadas pelo escândalo dos emails em Dezembro que provaram que Sam Haskell, o antigo presidente executivo da Miss America Organization, teceu comentários misóginos e rudes sobre antigas vencedoras do concurso.

Desde a sua criação, em 1921, que a Miss América tem tido sempre uma prova de biquínis. As candidatas costumam usar fatos-de-banho (uma única peça) ou biquínis com saltos altos. A iniciativa, na sua essência, trata-se de um "concurso de beleza" que pretende "empoderar as mulheres e ajudá-las a atingir os seus sonhos através da atribuição de bolsas escolares e a honrar o seu empenho com causas sociais", segundo o site oficial do certame. Apesar de Gretchen Carlson ter anunciado o fim desta prova, há quem defenda que a aparência física – a entrevista individual, o desfile com trajes de gala e o desfile inicial – vão manter-se no concurso, o que pode aparentar ser um pouco contraditório com o comentário de Gretchen Carlson.