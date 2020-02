Há mais um cidadão português infetado por coronavírus no estrangeiro

À Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que o segundo infetado "não quer ser identificado" e pediu que a "sua situação seja mantida privada". "Dois dos tripulantes portugueses do Diamond Princess tiveram de ser hospitalizados, no Japão, por indícios relacionados com o novo coronavírus. Ambos dispõem dos cuidados médicos necessários e são apoiados pela embaixada portuguesa em Tóquio", disse numa resposta escrita fonte oficial do ministério liderado por Augusto Santos Silva.



"Neste momento a circunstância é a seguinte: há um reduzido número de portugueses que, por sua vontade, permanecem na cidade chinesa de Wuhan e a informação que tenho é que todos se encontram bem. Há um cidadão português internado num hospital no Japão que é tripulante de um navio de cruzeiro e que está a receber tratamento. Há outro cidadão português nas mesmas circunstâncias, três tripulantes portugueses que ainda estão a bordo desse navio de cruzeiro e todos eles têm sido submetidos a testes que têm dado sempre resultados negativos, portanto estão bem", revelou aos jornalistas citado pela TSF À Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que o segundo infetado "não quer ser identificado" e pediu que a "sua situação seja mantida privada". "Dois dos tripulantes portugueses do Diamond Princess tiveram de ser hospitalizados, no Japão, por indícios relacionados com o novo coronavírus. Ambos dispõem dos cuidados médicos necessários e são apoiados pela embaixada portuguesa em Tóquio", disse numa resposta escrita fonte oficial do ministério liderado por Augusto Santos Silva.

transferido para um hospital na cidade de Okazaki, na província de Aichi, depois de uma viagem de autocarro de sete horas.



Augusto Santos Silva confirmou também que todos portugueses retidos no Irão contactaram a embaixada portuguesa em Teerão e "têm assegurado o seu regresso antecipado" a Portugal, sem adiantar quais as datas para o regresso destas pessoas. Questionado sobre se estes portugueses vão estar em quarentena quando chegarem ao país, o chefe da diplomacia referiu que "as pessoas têm as recomendações das autoridades médicas para agir se se verificarem" sintomas relacionados com a infeção pelo novo coronavírus ou se tiverem estado em contacto com pessoas contagiadas. "No que compete ao Ministério dos Negócios Estrangeiros tratava-se apenas de apoiar esses concidadãos que nos pediram ajuda no sentido de antecipar o seu regresso a Portugal e isso foi feito", acrescentou.



Esta quinta-feira, Portugal chegou aos 52 casos suspeitos de coronavírus, depois de nas últimas 24 horas se registarem 27 novos suspeitos. A Direção Geral da Saúde não registou, até ao momento, nenhum caso positivo, sendo que se aguardam os resultados de 16 pacientes. Todos os cidadãos são provenientes do norte de Itália, à exceção de um proveniente do Japão, avança ainda o organismo, que mantém o risco para a saúde pública em Portugal como "moderado a elevado".



O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou, esta quinta-feira, que há mais um cidadão português infetado por coronavírus no estrangeiro. Este caso junta-se ao de Adriano Maranhão , canalizador no navio Diamond Princess.Adriano Maranhão já foi

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.