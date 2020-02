O coronavírus é uma emergência internacional. E com casos registados em todos os continentes, poderá não tardar a classificação como pandemia – é "um risco", assinala para já a Organização Mundial de Saúde (OMS).



Contudo, ainda não existe um tratamento disponível. E, para o infecciologista Vítor Laerte, ainda demorará a existir. No caso das vacinas, por exemplo, "provavelmente para esta epidemia já não haverá uma a tempo", considera o especialista da consulta do viajante da CUF.



De facto, noticiou o MIT Technology Review, a farmacêutica Moderna Therapeutics já tem doses de uma vacina para o vírus de genoma de RNA (o coronavírus). E prevê-se que voluntários possam começar a recebê-la já em abril, na China. "Nunca nos tínhamos apressado para intervir numa pandemia neste período temporal antes", revelou Stephen Hope, presidente da empresa. A China, como se verá neste texto, tem uma realidade diferente da europeia.



No final de janeiro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que as vacinas atualmente existentes contra a pneumonia não protegem contra o novo coronavírus. "O vírus é tão novo e diferente que precisa da sua própria vacina." Os coronavírus em si, explica a Direção Geral da Saúde (DGS) no seu site, "são uma causa comum de infeções respiratórias brandas a moderadas de curta duração" e que infetam "a maioria das pessoas" ao longo da vida. Mas isto são os coranavírus comuns – no caso do novo coronavírus, que surgiu na cidade chinesa de Wuhan, no fim de 2019 e que hoje leva o nome de Covid-19.



O que falta para haver uma vacina?

São inúmeras as barreiras para que uma vacina esteja disponível em breve. A primeira de todas é temporal: "Já existem protótipos, mas é preciso saber se não são tóxicas em seres humanos, se geram a imunidade desejada. Primeiro, têm que passar em testes in vitro, depois nos animais e, [por fim,] nos humanos. Demora tempo", explica Vítor Laerte, referindo-se ao cenário na generalidade e não ao caso particular da Moderna Therapeutics.



Depois de ultrapassadas estas fases, ainda se colocam questões burocráticas pelas autoridades do medicamento, tanto europeia, como nacional (o Infarmed). Na China, "a legislação é totalmente diferente. Impossível em Portugal a gente conseguir testar uma droga nova sem passar por ensaio clínico, sem estar aprovada pelo Infarmed", exemplifica o infecciologista da CUF.



Apressar, mas o quê?

Também quanto aos tratamentos, há investigadores em várias partes do mundo a tentar apressar processos. Há ensaios clínicos a decorrer ou que se preveem iniciar em breve. Mas tudo isto é num "território pantanoso", descreve Vítor Laerte. Um exemplo é a possibilidade, já testada por médicos em Xangai, de se usar plasma de sobreviventes do coronavírus em novos doentes: "Para infeções respiratórias? Desconheço. Fazemos por exemplo em sarampo, a varicela, hepatite B, usamos em imunocomprometidos [e/ou] que não tenham sido vacinados." Mas nunca com doentes respiratórios, como é a sintomatologia verificada com o Covid-19.



E são processos estudados e não aplicados "em desespero", como nestas reações a quente à atual epidemia. Além de que é um processo "caríssimo e que tem complicações: pode ter reações alérgicas porque estamos a usar o plasma de outras pessoas."



O MIT Technology Review identificou outros caminhos "mais promissores e projetos de investigação mais rápidos" e que podem passar pela injeção de um antirretroviral de largo espetro (o remdesivir, desenvolvido pela farmacêutica Gilead), ou o recurso a um fármacos utilizados já no tratamento de outras doenças: como a combinação de medicamentos para o HIV (lopinavir e ritonavir), ou da cloraquina, um medicamento anti-malária.



Tanto o remdesivir, como a cloroquina têm dificuldade de uso imediato por cá, diz Vítor Laerte: a cloroquina é usada há décadas em pacientes com malária. E "já tem um relato de que tem reação com coronavírus (estão até a ser iniciados estudos na China, com pacientes que recebem 400 miligramas por dia durante cinco dias).







Contudo, são ainda testes. "É um tratamento off-label. Não é uma coisa recomendada e não temos ensaios clínicos. Em vitru ela mostra-se eficaz. Daí até usar em seres humanos e ter um efeito benéfico vai uma distancia grande. Esbarra-se na questão dos testes, dos ensaios clínicos..." Não sabemos, diz o infecciologista, "que tem o efeito que se deseja" para os doentes com o Covid-19.



Quanto ao remdesivir, continua o mesmo especialista, este é um fármaco novo e "é mais complicado" por uma "questão de segurança e de uso que tem de ser avaliado." E aí, entra todo o processo já descrito para as vacinas.



Resposta prevista em Portugal

Com o aumento "do nível de preocupação", segundo Graça Freitas, a Direção Geral de Saúde reforçou, no início desta semana, a resposta ao vírus: estão agora previstas duas mil camas em isolamento (300 delas com pressão negativa) em oito hospitais: São João (que já estava mobilizado) e Santo António (Porto); em Lisboa, aos hospitais de D.Estefânia (pediátrico) e Curry Cabral, juntam-se agora São José, Santa Maria; e Coimbra contará com o Centro Hospitalar Universitário e a Unidade Pediátrica. A DGS também reforçou a capacidade de fazer análises, disponibilizando agora cinco laboratórios. Além do Instituto Ricardo Jorge, também os hospitais de São João, do Funchal, Coimbra e Curry Cabral terão essa capacidade.

Os "esforços estão todos a ser direcionados para cuidar desses serviços. Mas os instrumentos para combater ainda são rudimentares, por assim dizer. É aquilo que a gente adota para quase tudo, a quarentena, o isolamento, a lavagem de mãos", descreve Vítor Laerte. Esses cuidados são obrigatórios e importantes.



No que toca ao tratamento, utilizam-se até agora terapêuticas de suporte: quando existe um quadro respiratório, usam-se bronco-dilatadores ou coloca-se o paciente num respirador.



Até ao momento, nas consultas do viajante, o infecciologista não se apercebeu de que são menos os pacientes a prepararem viagens. "A não ser para o epicentro da epidemia, as pessoas não têm demonstrado impedimento de viajar." Mas existem recomendações da OMS que devem ser tidas em conta: doentes crónicos, pessoas mais velhas, por exemplo, devem ter noção do risco que é viajar para Itália.



"A OMS declarou a emergência internacional e isso direciona muitos esforços par a coronavírus. Não é só a vacina, o tratamento, mas também os kits de diagnóstico. Pelas quantidade de pessoas que vão aparecendo, é importante criar uma linha industrial de kits de diagnóstico para identificar as pessoas. São vários pontos que são importantes no combate a essa epidemia: vigilância que detete os doentes a tempo, que tente fazer o bloqueio das pessoas em roda daquele caso, novas técnicas de diagnóstico, sistema de saúde adequado que responda a necessidade de crise, tratamentos e depois a vacina – que seria em última instância", diz Vítor Laerte. Até lá, ainda falta muito por fazer.