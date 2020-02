Coronavírus. Holanda confirma primeiro caso

A Holanda confirmou esta quinta-feira o primeiro caso positivo de infeção por coronavírus . A informação foi confirmada pelas autoridades de saúde do país.O paciente, da cidade de Tilburgo, tinha recentemente viajado para o norte de Itália. Está agora a ser preparado para ficar em isolamento.O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.