As autoridades gregas detiveram na ilha de Lesbos Sarah Mardini, uma das irmãs sírias que ficaram conhecidas por salvar 18 refugiados em 2015. Mardini está sob custódia policial na prisão de alta segurança Korydallos, na Grécia, há uma semana, sob as acusações de contrabando, espionagem, participação em organização criminosa e tráfico de seres humanos, crimes alegadamente cometidos desde que a nadadora começou a trabalhar com uma organização não-governamental de apoio aos refugiados na ilha de Lesbos.

A jovem de 23 anos pode ficar em prisão preventiva até ao julgamento durante um período máximo de 18 meses. Esta já negou todas as acusações.

A polícia grega deteve um total de 30 pessoas, todas funcionárias da ONG de Lesbos onde Mardini trabalhava, após a conclusão de uma investigação sobre crimes associados a tráfico de imigrantes, espionagem e branqueamento de dinheiro.

"Ela está incrédula", revelou a advogada da acusada, Haris Petsalnikos, que já avançou com um pedido de libertação. "As acusações são mais sobre criminalizar a acção humanitária. A Sarah nem estava aqui [Grécia] quando esses supostos crimes ocorreram, mas as acusações são sérias, talvez as mais sérias que algum agente humanitário já tenha enfrentado", esclareceu ao The Guardian.

Jonathan Cooper, advogado internacional de direitos humanos em Londres, considera em declarações à mesma publicação que esta detenção trata-se de uma mensagem das autoridades gregas: quem se voluntariar a trabalhar com refugiados, fá-lo-á pela sua conta e risco.

Sarah Mardini e a sua irmã Yusra, fugiram de Damasco, na Síria, em 2015, a bordo de uma embarcação frágil a partir da Turquia. A caminho da Grécia, o motor do barco falhou e entrou água, levando as duas nadadoras a saltar para água e a "rebocá-lo" até Lesbos com 19 pessoas a bordo.

Yusra chegou mesmo a participar nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, na equipa de refugiados.



A história das duas irmãs, residentes na Alemanha, será a inspiração do próximo filme de Stephen Daldry, o director britânico de Billy Elliot (2000) e As Horas (2002).