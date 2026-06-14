Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Há “animais espiões” no mar da China. País dá o alerta, mas o que se passa?

Renata Lima Lobo 08:00
Adicione como fonte preferencial no Google

O Ministério da Segurança alertou a população para agências estrangeiras de espionagem que a monitorizar as águas do país com recurso a animais “espiões” equipados com sensores. A SÁBADO foi tentar entender.

Os serviços de espionagem habitam o imaginário coletivo com versões romantizadas e charmosas dos serviços secretos, normalmente ao serviço de “Sua Majestade”. Mas a verdade pode também meter água e são conhecidos casos de espionagem aquática, como o dos golfinhos trinados que, em 2023, foram chamados a reforçar a segurança da base naval russa de Sevastopol, no Mar Negro. da Crimeia. Mas esta sexta-feira, várias notícias avançavam que o Ministério da Segurança chinês lançou um alerta à população: cuidado com os peixes e tartarugas espiões.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Mísseis Cá Por Casa Nova casa Espionagem e inteligência China Mar da China Meridional Aeroporto de Belém Novo WeChat
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Há “animais espiões” no mar da China. País dá o alerta, mas o que se passa?