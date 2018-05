António Guterres mostrou-se "optimista" com o progresso da situação de desnuclearização da Coreia do Norte, após as promessas feitas a 27 de Abril (sexta-feira) durante a reunião entre os dois líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, Kim Jong-un e Moon Jae-in (respectivamente), e de movimentos de aprovação vindos de Washington. No seu encontro, ambos os presidentes das Coreias concordaram "declarar o fim da guerra" e promover uma "completa desnuclearização".

"Estou optimista… penso que agora estão lançadas as bases para uma negociação significativa", afirmou o secretário-geral da ONU durante uma entrevista à BCC Radio 4. "É do interesse dos norte-coreanos que sofreram impactos dramáticos com as sanções; é do interesse da Coreia do Sul que precisa de paz e segurança; é do interesse da China, que sempre foi contra a existência de uma Coreia do Norte com um programa nuclear e quer uma estrutura de segurança na região; é do interesse dos EUA porque a desnuclearização da Península da Coreia sempre foi um objectivo do país", resumiu António Guterres.

Já no final de Abril, António Guterres tinha felicitado a decisão da Coreia do Norte de parar com os testes nucleares do seu programa nacional e descreveu-a como "um passo positivo para o futuro". De acordo com a ONU, a Coreia do Norte realizou 6 testes nucleares desde 2006.

Guterres avisou também para a comunidade internacional não descartar o acordo sobre o programa nuclear do Irão, a não ser que haja outra alternativa pensada e um acordo melhor, além de alertar para o risco real de guerra se o acordo de 2015 não se mantiver. "Eu acredito que o JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action - o acordo nuclear do Irão] foi uma vitória diplomática importante e penso que é fulcral preservá-la."



Estas declarações surgem no decorrer da ameaça de Donald Trump de sair do acordo internacional até dia 12 de Maio, caso os signatários do acordo nuclear do Irão não discutirem as suas preocupações, além de ter caracterizado o mesmo como "insano" e "o pior de sempre". O presidente defende que o acordo é defeituoso por limitar a paragem das actividades nucleares do Irão por um período fixo e por não impedir o país de desenvolver mísseis balísticos.





The Iran nuclear deal is a terrible one for the United States and the world. It does nothing but make Iran rich and will lead to catastrophe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2015





O que é o acordo nuclear do Irão?

Em 2015, o Irão assinou um acordo com os EUA, China, Rússia, Alemanha, França e Reino Unido no qual aceitava limitar as suas actividades nucleares e de reduzir o número de centrífugas (máquinas usadas para enriquecer urânio, que depois pode ser usado como combustível para reactores nucleares ou para produzir armas nucleares) em troca do fim de sanções económicas.

Em 2015, o Irão tinha quase 20 mil centrífugas e duas zonas onde se realizava o enriquecimento do urânio - Natanz e Fordo. Com o acordo internacional, o país só pode instalar até 5.060 máquinas do género em Natanz durante o período de 10 anos e que não pode enriquecer as suas reservas de urânio a ponto que possam ser usadas para produzir armas nucleares.