Alemanha: Chefe de cibersegurança com ligações à Rússia em risco de demissão

A ministra do Interior alemã quer demitir Arne Schönbohm por contactos com indivíduos ligados à agência de espionagem russa.

Depois de a imprensa alemã ter avançado no domingo passado, 9, que o chefe de cibersegurança do país, Arne Schönbohm, mantinha contatos com pessoas envolvidas com serviços de segurança russos, fontes oficiais do governo revelaram que a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, quer demiti-lo.