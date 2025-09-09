Sábado – Pense por si

09 de setembro de 2025 às 19:15

Mortágua: “Se esta missão é um risco, é porque um Estado não está a cumprir o direito internacional, e esse Estado é Israel”

A deputada do BE comentou, esta terça-feira, durante uma conferência de imprensa em Tunes, na Tunísia, o ataque de drone ao barco de bandeira portuguesa que integra a flotilha humanitária para Gaza, onde se encontrava o ativista Miguel Duarte.

