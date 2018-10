Uma mulher brasileira fez queixa de três homens que a agrediram com um canivete gravando-lhe uma cruz suástica na barriga em Porto Alegre , Brasil. De acordo com a queixosa, os alegados agressores decidiram agir após a terem visto com uma t-shirt contra Bolsonaro, com a hashtag "#EleNão". Contudo, uma investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu que os cortes foram um caso de "autolesão".De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal Estadão, a jovem será indiciada por falso testemunho após terem sido encontrados indícios de automutilação ou de que os golpes tenham sido feitos de forma consentida."Pode se afirmar com convicção que as lesões produzidas na vítima não são compatíveis com as que seriam esperadas, na hipótese de ter havido efectiva resistência da parte dela à acção de um agente agressor", lê-se no relatório da Polícia Civil.De acordo com a versão da jovem de 19 anos, a mulher terá sido interpelada por três homens na rua depois de descer do autocarro. Um dos agressores terá lhe dado um soco. De seguida, dois deles agarraram-na enquanto o terceiro lhe marcava a pele da barriga com um canivete, desenhando uma suástica.