"Preciso de localizar o meu tio (...) se tiveram notícias digam [que] a filha em Portugal está preocupada", lia-se numa das mensagens deixadas num grupo de WhatsApp que está a trabalhar informalmente na localização de pessoas incomunicáveis nas regiões afetadas pelo Ciclone Idai há já seis dias. "Procuro amigos", escreveu outro dos utilizadores, enumerando de seguida os seus nomes. "Por favor contactem-me se estão bem."

O grupo, de que fazem parte pessoas que vivem na Beira, jornalistas ou membros de ONGs no terreno, serve também para passar recados: uma filha que deseja saber se o pai, já localizado mas com quem não consegue falar pessoalmente, quer vir para Portugal.

À falta de uma rede oficial de contacto com os desaparecidos, é através deste grupo no WhatsApp que muitos têm comunicado com os familiares e amigos. Ao final da noite desta quarta-feira, a lista contava com 76 pessoas e/ou famílias ainda por localizar e 146 já localizadas. Um saldo extretamemente positivo para as boas notícias que se deram através deste grupo informal.

Nos primeiros dias, em que as comunicações de e com as províncias afetadas pelo ciclone Idai eram praticamente inexistentes, este boca-a-boca, depois transmitido no WhatsApp provou ser essencial.

Além deste trabalho, informal, existem também recolhas de dados a serem feitas por organismos como a Cruz Vermelha.

Com os dados (que podem ser mais ou menos detalhados: de moradas a pequenas referências, como pontos de referência junto às suas habitações até aos locais onde trabalham), quem está na Beira faz-se às ruas, entre as habitações destruídas (muitas perderam telhados, os vidros foram partidos pela força dos ventos). Procura estas pessoas e depois dá as boas-notícias no grupo: um amigo que está "seguro", uma família inteira que está "bem", um pai que deu finalmente notícias.

Comunicação ainda mais difícil fora da cidade

Se a comunicação com a Beira é mais fácil (há zonas onde já há Internet e há quem vá até ao aeroporto, onde há energia eletrica e estão concentradas as várias organizações de ajuda humanitária e técnica), os distritos de Búzi e Chibabava estavam nesta quarta-feira, 20, ainda isolados. Para a cidade da Beira havia já a possibilidade de voar, mas as estradas estariam ainda intransitáveis. Já para Barada (no distrito de Búzi), chegava-se apenas de barco, através do mar. E quem ali aportava encontrava logo "centenas de pessoas na praia a pedir ajuda"

Nessa tarde, em Portugal, Teresa Paiva Couceiro, da Fundação Gonçalo Sa Silveira, confessava à SÁBADO a preocupação por ainda não ter conseguido qualquer contacto com os seus parceiros locais, nomeadamente em Mnhangau. "Estamos preocupados com eles", dizia ao telefone.

Dicas, procura de voluntários

Há quem dê dicas sobre as lojas que têm filtros para purificação de água -- essenciais numa região onde não foram ainda recuperadas as ligações de água potável e os habitantes andam, de garrafões na mão, à procura de poços e furos onde se possam abastecer. Ou quem peça voluntários para ajudar a distribuir os frangos cedidos por uma empresa. E até quem, sobre este tema, se recorde que, sem eletricidade, mesmo que refrigerada, a carne pode não estar nas melhores condições e talvez deva ser vista por um veterinário.

Também há quem escreva de Maputo a pedir vonluntários disponíveis para carregar um contentor com 14 toneladas para enviar esta sexta-feira, por barco para a Beira.

Como alguém escreveu, ali faz-se um trabalho "caseiro", mas é um grupo de esperança.