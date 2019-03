O orfanato tem o apoio de uma organização portuguesa que garante que as crianças estão todas bem, apesar da infraestrutura do orfanato ter ficado parcialmente destruída.

O orfanato dos Santos Inocentes, na Beira, em Moçambique, viu a sua infra-estrutura ser parcialmente destruída pelo ciclone Idai, tendo perdido os telhados feitos de zinco. As crianças que vivem nesta instituição estão todas bem e tinham sido levadas anteriormente para um outro orfanato.



O orfanato está a receber o apoio do Centro Universitário Padre António Vieira através da Missão Beira. Questionado sobre o estado do orfanato, o fundador da Missão Beira refere à SÁBADO que "está tudo bem, dentro dos possíveis. A infra-estrutura está bastante danificada, mas as crianças estão todas bem".



Luís Bossa esclarece que a Missão Beira é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo apoiar as comunidades locais na Beira e que desde 2017 começou a desenvolver um trabalho com o Orfanato dos Santos Inocentes. O fundador da Missão lamentou os "pesados estragos sofridos pelas infra-estruturas" e revela que a comunicação com os locais tem sido bastante complicada, mas têm a informação mais importante: "Sabemos que os miúdos estão OK".



Apesar da grande destruição causada pelo ciclone, as crianças conseguiram passar as provações sem qualquer ferimento grave e foram levadas para outro orfanato da zona que sofreu menos danos e que está mais protegido. "O padre Carlos, que está lá, tem-nos dado indicações do que se passa por lá."



Este pároco que ficou com as crianças do orfanato dos Santos Inocentes tem dado indicações que serão precisos materiais para reconstruir o orfanato, mas Luís Bossa sabe que neste momento o que é mesmo importante é enviar material como "comida, roupa e aquelas coisas mais básicas". "Estamos a recolher todos os dados e pedidos e a analisar o que vamos poder fazer da forma mais rápida e eficaz possível", explicou o fundador da Missão Beira.



Já relativamente ao orfanato, no entender de Luís Bossa, o que faz mesmo falta agora é o teto, já que os mesmos voaram. "O que podemos agora fazer é ver, através das fotografias que o padre Carlos nos tem enviado, quais as necessidades do orfanato para avançarmos para a sua reconstrução", explica.



O fundador diz ainda que neste momento, muitos dos colaboradores da Missão Beira estavam em Portugal aquando do ciclone e estão incapazes de chegar neste momento à Beira. Mas a resposta desta Missão deve chegar, mais tardar, dentro de 15 dias, de acordo com Luís Bossa.



O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Moçambique, Celso Correia, citado pela agência Reuters, deu um novo balanço do número de vítimas mortais da passagem do ciclone Idai por Moçambique: segundo os dados oficiais, o número subiu para 242 mortos. Correia acrescentou que 30% dos centros de apoio do governo ainda não têm comida.



Na manhã desta quinta-feira, o número de mortos já tinha subido para os 217, com 15 mil pessoas a precisarem de ser resgatadas.



Na quarta-feira, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, confirmou em Maputo que há 30 portugueses desaparecidos na cidade da Beira depois da destruição causada pelo ciclone.

O Idai também arrasou o Zimbabué, onde morreram pelo menos 100 pessoas, enquanto no Malawi pelo menos 56 pessoas faleceram.



Notícial alterada às 17h43: onde antes se lia que o orfanato ficou completamente destruído lê-se agora que apenas os telhados ficaram destruídos.