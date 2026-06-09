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Governo Trump vai cobrar €650 por entrevistas de visto aceleradas em embaixadas

Lusa 07:17
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Programa-piloto vai funcionar de 01 de julho a 31 de dezembro.

O Departamento de Estado norte-americano vai oferecer um serviço acelerado "premium" para estrangeiros que solicitam vistos de negócios ou de turismo para os Estados Unidos, que custará 750 dólares (650 euros).

O presidente Donald Trump desembarca do Air Force One
O presidente Donald Trump desembarca do Air Force One Foto AP/Mark Schiefelbein

Num aviso a ser publicado no Diário Oficial Federal esta semana, o departamento divulgará um programa piloto que permitirá aos requerentes de visto pagar 750 dólares -além da taxa inicial de 185 dólares - para agendar uma entrevista até 10 dias após o pagamento em embaixadas e consulados selecionados.

O programa-piloto vai funcionar de 01 de julho a 31 de dezembro, de acordo com documentos internos obtidos pela Associated Press e por um funcionário do Departamento de Estado, que falou sob anonimato.

A medida é uma possível tentativa de amenizar as condições impostas pelo governo de Donald Trump para dificultar as entradas no país.

O executivo intensificou o controlo sobre a maioria das formas de imigração, exigindo o pagamento de cauções de até 15.000 dólares para o processamento de vistos em alguns países, principalmente africanos, e a verificação de historial pessoal, incluindo contas de redes sociais.

As novas exigências levaram a atrasos no processamento de vistos em todo o mundo, gerando queixas.

O tempo de espera para entrevistas de visto para cidadãos de países que não fazem parte do Programa de Isenção de Vistos, como é o caso de Portugal, pode ser de vários meses, ou até mais.

O pagamento da taxa do "serviço adicional premium opcional" não garante a emissão do visto.

As embaixadas e consulados que irão oferecer o serviço expresso serão anunciados antes da entrada em vigor do programa, a partir de 01 de julho, e que poderá ser prolongado consoante a procura.

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