O Governo espanhol planeia proibir novas explorações de hidrocarbonetos no mar, entre outras medidas para proteger o meio ambiente marinho, anunciou esta quinta-feira a ministra da Transição Ecológica de Espanha, Teresa Ribera.Durante o seu discurso na Comissão de Transição Energética, Teresa Ribera disse que em breve será levada a cabo a transposição da directiva europeia que regula as actividades industriais offshore (no mar) e que o Executivo espanhol está a considerar tomar medidas "mais profundas" do que as previstas nos referidos regulamentos.Entre essas medidas, a ministra destacou a proibição em Espanha de novas actividades relacionadas com a exploração de hidrocarbonetos no mar.