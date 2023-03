Governo disponibilizou meios para combater incêndio em Espanha

Fogo na região de Valência já destruiu quatro mil hectares e obrigou 1.500 pessoas a abandonar as suas casas. Mais de 500 operacionais combatem as chamas no terreno.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou este sábado em Gondomar que o Governo disponibilizou meios de socorro nacionais para ajudar no combate ao incêndio que decorre na região de Valência.







REUTERS/Lorena Sopena

Em declarações à margem da inauguração do Centro Municipal de Operações de Socorro de Gondomar, o governante disse estar a acompanhar a situação que se vive em Espanha e que na sexta-feira e hoje falou com Fernando Grande-Marlaska."Em Espanha já foram evacuadas mais de duas mil pessoas por força das graves circunstâncias que estão a viver. Pude falar ontem [sexta-feira] e hoje com o ministro do Interior espanhol para manifestar, também, a nossa solidariedade e, se necessário podermos colocar ao dispor dos nossos amigos de Espanha os nossos meios. Para já não foi necessário", disse.O incêndio na região de Valência já destruiu quatro mil hectares, uma área superior a mais de quatro mil campos de futebol, e obrigou 1.500 pessoas a abandonar as suas casas.Mais de 500 operacionais combatem as chamas no terreno. Oito comunidades foram evacuadas e ainda não há fim à vista para o incêndio.Este é o primeiro grande incêndio do ano, em Espanha, não sendo ainda claro o que o poderá ter provocado.Em 2022, 493 incêndios destruíram um número recorde de 307 mil hectares de terreno, em Espanha."Ontem a gravidade era tal, que para além das duas mil pessoas evacuadas, tiveram de tirar os bombeiros e as próprias viaturas para se protegerem da gravidade e da forma como os incêndios se propagavam", acrescentou José Luís Carneiro.