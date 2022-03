Guerra na Ucrânia. Ataques aéreos em Kiev, Lutsk, Rivne, Kharkiv e Jitomir

Minuto de silêncio pela Ucrânia na noite dos Óscares

Durante a cerimónia de entrega dos Óscares o conflito na Ucrânia não foi esquecido. Além de alguns discursos, também foi marcado um minuto de silêncio. Uma mensagem no ecrã pediu também apoio financeiro para as vítimas da agressão russa.



Sem referir a Rússia, a direção do evento deixou esta mensagem também no ecrã: "Queríamos pedir um momento de silêncio para mostrar o nosso apoio com as pessoas da Ucrânia que estão a enfrentar uma invasão, um conflito e preconceito dentro das suas próprias fronteiras. Pedimos que apoiem a Ucrânia da forma que poderem".



Chegou a haver um pedido para que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falasse na cerimónia dos Óscares.