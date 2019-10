O governo britânico vai publicar uma nova proposta de alteração ao Brexit nos próximos dias, afirmou fonte oficial do partido citados pela Reuters.Em breve um ministro do governo de Boris Johnson deverá emitir um comunicado para apresentar as linhas condutoras desta nova proposta para a saída do Reino Unido da União Europeia.Desde que assumiu a liderança do governo britânico que o primeiro-ministro tem afirmado que ao Reino Unido vai sair - com ou sem acordo - da UE até ao último dia de outubro deste ano. Esta vontade manteve-se mesmo depois do parlamento ter aprovado uma lei que exige a extensão do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia caso os deputados não aprovem um acordo com a UE, bloqueando a hipótese do "no deal".Johnson tinha proposto suspender o Parlamento até duas semanas antes do prazo para a saída do país da UE, mas o Supremo Tribunal declarou que "a decisão de aconselhar Sua Majestade [a rainda Isabel II] a suspender o Parlamento foi ilegal por ter o efeito de frustrar ou impedir a capacidade do Parlamento de desempenhar as funções constitucionais sem uma justificação razoável".