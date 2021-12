CNN suspende uma das suas principais estrelas do horário nobre nos EUA

A cadeia norte-americana de televisão CNN acaba de suspender um dos seus nomes mais sonantes. Chris Cuomo, estrela do prime time, foi afastado, "de forma indefinida e dependente de futura avaliação", da antena do canal de informação. Novos documentos mostram que o pivot ajudou os membros da defesa do irmão, Andrew Cuomo (ex-governador do estado de Nova Iorque) no caso de assédio sexual que o político democrata enfrenta há mais de um ano, e que resultou na sua demissão em agosto de 2021. Chris Cuomo já reagiu, considerando que "dói só de dizer, que é um embaraço, mas que entende".