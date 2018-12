Jared Kushner não deixou de trocar telefonemas e mensagens com o príncipe mesmo depois de relatos que apontam para o envolvimento de Mohammed Bin Salman na morte de Khashoggi.

Jared Kushner, o genro e um dos principais conselheiros do presidente norte-americano, Donald Trump, mantém contactos regulares com o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, o governante da Arábia Saudita. Os dois mantiveram contacto mesmo depois da do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul. As autoridades suspeitam que Bin Salman possa estar por trás do assassinato. Esta relação levantou preocupação entre os membros do Conselho de Segurança Nacional norte-americano.



O Conselho de Segurança Nacional tinha decidido que todas as chamadas com líderes mundiais deviam ser feitas apenas com todos os membros presentes. Mas mesmo com estas restrições, Kushner, de 37 anos, e Bin Salman, 33, continuaram a manter conversas, avança o jornal The New York Times. Os dois terão trocado mensagens e telefonemas, mesmo depois da morte de Jamal Kashoggi.



Segundo o jornal norte-americano, Kushner tornou-se o principal "advogado de defesa" do príncipe saudita dentro da Casa Branca. O príncipe e "líder de facto" da Arábia Saudita foi mesmo convidado com honras de chefe de Estado para ser recebido na Casa Branca, cortesia do conselheiro do presidente norte-americano.



A comitiva de governantes sauditas enviadas a conhecer a administração de Donald Trump, numa apresentação enviada para Riade, realçava o pouco conhecimento que Kushner tinha relativamente à Arábia Saudita e à sua aliança estratégica com os EUA.



"Kushner tornou claro a sua falta de familiaridade com a história das relações sauditas e americanas, e perguntou a posição [da Arábia Saudita] em relação ao terrorismo" podia ler-se num e-mail que foi inicialmente divulgado pelo jornal libanês Al Akhbar. A Arábia Saudita já foi, diversas vezes, identificada como financiadora de grupos de terroristas islamistas.



CIA considera que príncipe ordenou homicídio de jornalista



O jornal Washington Post noticiou na que a Agência Central de Informações (CIA) concluiu que o príncipe herdeiro saudita ordenou o homicídio do jornalista Jamal Khashoggi em Istambul, citando fontes anónimas.



A informação veiculada pelo Washington Post, jornal com o qual Khashoggi colaborou, contradiz as recentes posições do reino saudita, que negou qualquer responsabilidade de Mohammed bin Salman na morte do jornalista em outubro.