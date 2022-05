General dos serviços secretos russos esteve em Lisboa disfarçado de historiador

Andrey Averyanov encontrou-se na capital portuguesa com um alegado operacional do ataque a um paiol de munições na República Checa, dias depois.

Foi uma passagem relâmpago por Lisboa. A 4 de outubro de 2014, o Coronel General Andrey Averyanov, um dos mais altos responsáveis do GRU, os serviços secretos militares russos, viajou para Lisboa como um normal turista. De acordo com o site Bellingcat, usando o pseudónimo Andrey Overyanov (apenas a diferença de uma letra no apelido) o militar embarcou para a capital portuguesa já com um voo reservado para Viena para 7 de outubro. Todavia, não o utilizou: no mesmo dia em que chegou a Lisboa embarcou num avião para Genebra e daí para Moscovo, via Varsóvia.