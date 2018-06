Os líderes do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) assinaram este domingo um texto no qual defendem um comércio internacional com "regras" e se comprometem a tentar "reduzir as barreiras alfandegárias, barreiras não alfandegárias e subsídios".

Apesar de persistir a disputa sobre taxas alfandegárias com os Estados Unidos, os sete países mais industrializados do mundo conseguiram assinar um "texto comum" depois de dois dias de cimeira em La Malbaie, no Canadá. Apenas as questões ambientais não contaram com a assinatura do presidente norte-americano, Donald Trump.

"Faremos todos os possíveis para reduzir as barreiras alfandegárias, barreiras não alfandegárias e subsídios", diz o comunicado final de 28 pontos e oito páginas assinado pelos Estados Unidos da América, Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, Itália e Japão.

"Nós enfatizamos o papel crucial de um sistema de comércio internacional baseado em regras e continuamos a lutar contra o proteccionismo", refere o documento, que menciona a importância de existirem "regras" colectivas tal como vinha sendo defendido pelos europeus, que têm denunciado constantemente as ameaças da guerra comercial levada a cabo por Donald Trump.

Os sinais de tensões comerciais foram sendo perceptíveis ao longo da cimeira em várias declarações de governantes, tais como a feita hoje no final do encontro pelo primeiro-ministro do Canadá e anfitrião da cimeira, Justin Trudeau, que disse que a partir do dia 1 de Julho o Canadá começará a impor represálias comerciais aos Estados Unidos.

Também o presidente francês Emmanuel Macron confirmou que as taxas decididas pela União Europeia contra os Estados Unidos vão começar a ser aplicadas no próximo mês.

Já ausente da cimeira, Donald Trump afirmou na rede social ‘twitter’ que "os Estados Unidos não permitirão que outros países imponham tarifas e tarifas massivas aos seus agricultores, seus trabalhadores e suas empresas".

No comunicado hoje divulgado, os líderes do G7 dizem-se ainda "comprometidos com a modernização da Organização Mundial de Comércio, de forma a torná-la mais justa o mais rapidamente possível".

Segundo o documento final, comprometeram-se ainda a defender o papel das "regras comerciais colectivas" e a denunciar situações de proteccionismo.

Outro dos pontos em que os líderes conseguiram chegar a acordo diz respeito à questão do Irão: Os países do G7 comprometem-se a impedir que o Irão consiga obter armas nucleares.

Tal como a chanceler alemã Angela Merkel já havia anunciado anteriormente, também o presidente francês, Emmanuel Macron, confirmou que a reunião no Canadá "conseguiu uma declaração conjunta sobre o comércio", mas "não resolve tudo": "O nosso desejo é continuar a trabalhar nos próximos meses", disse o presidente francês.

Entre as questões mais fracturantes destaca-se a última medida comercial imposta unilateralmente pelos norte-americanos, que veio impor taxas alfandegárias às importações de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México.

Ainda durante a cimeira, Trump anunciou o desejo de ver o G7 "remover as taxas, remover as barreiras não tarifárias e remover outros mecanismos", tendo ainda enaltecido a qualidade das relações com os outros dirigentes que integram o G7, nomeadamente com o primeiro ministro canadiano, o presidente francês e a chanceler alemã.