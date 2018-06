Foi sargento do exército israelita mas não aguentou os abusos (execução de civis desarmados, racismo). Fundou uma organização polémica que apela aos soldados para denunciarem os crimes.

Yehuda Shaul, de 35 anos, é uma figura controversa. O Nobel da Literatura, Mario Vargas Llosa, classificou-o como "uma das pessoas mais sensatas e sábias de Israel", enquanto o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, o definiu como "espião e traidor". Tudo porque, em 2004, abandonou o exército para fundar a Breaking the Silence (BtS), uma organização que convida soldados e veteranos a denunciarem os abusos cometidos na ocupação militar da Palestina (Cisjordânia e Gaza). Nos últimos 14 anos, a BtS recolheu os testemunhos de 1.100 soldados israelitas e leva cerca de 12 mil pessoas por ano à Cisjordânia, incluindo estrelas de Hollywood e escritores, para verem as práticas ilegais de Israel nos territórios ocupados: demolições de casas, encerramento de lojas e execuções de civis desarmados. Nos últimos anos, a direita israelita, no Governo, tem tentado silenciar os soldados dissidentes: a BtS foi vítima de ataques informáticos, há uma lei em fase de aprovação para os impedir de se apresentarem nas escolas, agressões aos elementos do grupo e uma tentativa de incendiar os escritórios. Em 98 minutos, o ex-sargento explica porque é que os snipers israelitas estão a alvejar palestinianos em Gaza, conta como chegou a ver comandantes disparar contra a cara de árabes desarmados e profetiza que Israel caminha a passos largos em direcção ao apartheid.



Todas as sextas-feiras morrem manifestantes em Gaza. Porquê?

Qualquer palestiniano que transponha a distância de 300 metros para a fronteira acciona o procedimento, que começa com gritos e com disparos perto dele. Se passar os 100 metros, as ordens são para dispararmos para as pernas. Se tocarem na vedação, atira-se a matar. Curiosamente, se saltarem a vedação para o lado israelita, a actuação dos soldados torna-se mais restrita.



Todos os disparos se enquadram nessas regras?

Não. Há os actos de dissuasão, que são muito comuns. Isto é, inflingir danos sérios de modo a educar os palestinianos. Para que eles mudem os hábitos e não façam confusão, por assim dizer. No meu último serviço, nos arredores de Belém, havia arremesso de pedras entre colonos e palestinianos e as ordens foram para atirar a matar. A ideia era atingir um ou dois para perceberem a mensagem. Podem ainda disparar contra as pernas de um líder de manifestação previamente identificado para acalmar os protestos.

Mas a grande mudança está relacionada com a actuação perante um "suspeito de crime perigoso". Antes de 2016, podia-se atirar a matar contra alguém que constituísse ameaça contra a vida do soldado ou de outrem, por exemplo, um tipo prestes a lançar um cocktail molotov ou com uma faca. Mas, no segundo em que atirasse o explosivo ou largasse a faca, deixava de ser possível matá-lo. Isto mudou há dois anos: as ordens são para matar o suspeito, mesmo quando já não é uma ameaça.



Isso legitima o comportamento recente do exército em Gaza?

Claro que não. O que é claro hoje é que pessoas que não oferecem ameaça à vida humana são declaradas alvos legítimos de ordem de execução. De acordo com os números apresentados pelo IDF [as forças de defesa de Israel], a maioria das pessoas que morreram não estavam armadas.



Ficou chocado com o vídeo recente que mostra soldados israelitas a celebrar um tiro certeiro num manifestante palestiniano?

Para mim o festejo é o menos problemático. Porquê? Se for um alpinista e chegar ao cume de uma montanha, não festeja? Pois bem, o sonho de um soldado de combate é matar o inimigo. Se o conseguir, celebra. O problema não são os festejos mas quem deu a ordem. Quem decidiu que uma pessoa desarmada é um alvo legítimo. Do ponto de vista militar, é crucial entender que os snipers não estão debaixo de fogo, têm tempo, não estão pressionados. Trata-se de uma decisão deliberada de matar pessoas e não de controlar a manifestação.



Mas a discussão centrou-se nos festejos...

Sim, porque a sociedade ocidental está cheia de hipocrisia. Não temos problemas de mandar os nossos filhos matar desde que não tenhamos de ver. Focamo-nos na estética e não na substância. O que interessa não é se matamos palestinianos ou não, mas sim como isso é mostrado na TV. Eu digo o oposto. Tens uma ocupação militar, tens isto. O problema é a ocupação.



Como se tem desenvolvido a ocupação da Cisjordânia?

Estamos prestes a assinalar 51 anos de ocupação. Hoje podemos dizer que a ocupação é o projecto nacional do Estado de Israel. É para lá que canalizamos os nossos recursos diplomáticos, financeiros, políticos e de defesa. Na última década, assistimos a uma grande viragem. Antes, a história que nos contavam era que a ocupação era temporária e que se tivéssemos um parceiro fidedigno do lado palestiniano faríamos o necessário para acabar com ela. Isso obrigava-nos a ir para o terreno recolher todas as peças que nos permitiam perceber que a ocupação tinha sido desenhada como permanente. Estávamos ali para ficar. Hoje já não precisamos de nos deslocar. Os nossos políticos dizem-nos isso abertamente na TV. Isto significa que Israel passou a ser dono da ocupação permanente que conduz e administra.



Como se manifesta a apropriação?

Peguemos em Hebron, que é um lugar de verdade. É hoje uma cidade -fantasma. Quarenta e dois por cento das famílias fugiram do centro porque tinham uma vida miserável. Há restrições de movimento, esterilização de ruas centrais e mais de 1.800 lojas foram encerradas. Há famílias que têm de sair pelo quintal porque estão proibidas de pisar a rua da frente. Soma-se o comportamento militar, com patrulhas constantes que entram aleatoriamente em casas e a total impunidade da violência praticada pelos colonos contra os palestinianos. Historicamente, o governo de Israel afastava-se deste tema porque sabia que o mundo não ia concordar com o sequestro dos direitos e da dignidade de 230 mil pessoas para assegurar a segurança de 850 colonos. Mas hoje assume isto. O novo centro de visitas do colonato de Beit Hadassah foi inaugurado na presença do Presidente Reuven Rivlin. Já não são os colonos. É o próprio Governo! Querem mostrar que os palestinianos nunca vão ter um Estado soberano.



É contra a ocupação desde quando?

Cresci numa família ortodoxa, de direita, a minha escola secundária era num colonato a leste de Ramallah e tenho duas irmãs e um irmão a viver em colonatos. Cresci com a ideia de que nós éramos os bons e os palestinianos os maus. Na secundária, questionei primeiro a religião e depois a política. Li livros de direita e de esquerda e tirei as minhas conclusões. Eram só ideias abstractas: achava que se nós tínhamos direito à autodeterminação os palestinianos também o tinham. Só quando pisei os territórios ocupados enquanto soldado é que estas ideias passaram a ter cheiro, sabor e textura. Menos de um mês depois, pensei renunciar.



O que viu para ponderar isso?

Uma das coisas que me fez pensar foi a violência dos colonos contra os palestinianos. As ordens que tínhamos eram para não intervir. Diziam -nos que estávamos ali para defender os colonos e se eles atacassem os árabes era trabalho para a polícia civil. Mas a polícia chegava tarde e nunca prendia os agressores. Depois, tivemos de garantir que em certas ruas os palestinianos não podiam conduzir, andar e [tivemos de] forçar o encerramento de lojas árabes. Fiz parte da patrulha que escoltou os engenheiros que entaiparam as portas das casas da Rua Shuhada, em muitos casos fechando famílias inteiras no interior. Nas paredes, li: "árabes para as câmaras de gás", "árabes para o crematório" e "árabes fora da estrela de David". Não tens de ser uma pessoa muito astuta para perceber que algo estava errado.



Porque não renunciou logo?

Porque pensei que podia mudar alguma coisa por dentro. Alistei-me no curso de sargentos. Durante o curso, fomos chamados para uma operação em Belém, em Junho de 2002. Nessas duas semanas, vi um sargento da minha companhia disparar uma bala de borracha à cara de um adolescente palestiniano desarmado, a 10 metros de distância, acabando por matá-lo, e um oficial fazer apostas com o operador de rádio para ver quem acertaria com granadas de gás lacrimogéneo nas janelas abertas em casas de palestinianos que estavam sitiados e não podiam sair. Quando voltei a Hebron, apercebi-me que a unidade tinha vandalizado uma clínica. Estava tudo partido. Foi então que decidi usar uma câmara descartável, tirar 36 fotos, criar uma conta de email e enviá-las aos jornalistas.



Foi assim que nasceu a BtS?

Não, ninguém publicou as fotografias. A BtS nasceu em 2004, quando abandonei o exército. Apercebi-me que enquanto lá estivesse ia fazer coisas más. Não há formas morais de conduzir uma missão imoral. Assim, reunimos fotos e gravámos testemunhos de 64 soldados da minha unidade e organizámos uma exposição em Telavive. Foi um estrondo! Fomos a notícia nacional naquela semana, mais de 7 mil pessoas visitaram a exposição e fomos convidados para apresentá-la no parlamento.



Hoje ainda têm apoio político?

Não, pelo contrário. A repressão contra críticos nunca foi tão forte em Israel. Os nossos escritórios foram atacados por duas vezes e há um indivíduo em prisão domiciliária por ter sido apanhado quando se dirigia com gasolina para a nossa sede com o objectivo de a incendiar. Quando o primeiro-ministro se manifesta publicamente contra ti, quando o ministro da Defesa te chama "traidor e espião", há pessoas no submundo que atendem a chamada.



Como analisa a mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém?

Jerusalém é apenas um dos assuntos estratégicos da resolução final: refugiados, fronteiras, segurança e colonos são exemplos de outros. O consenso é que isto seria resolvido numa negociação bilateral, mas não. A declaração de Trump mostra que existe uma tentativa de resolver o conflito sem negociações. Ele quer pôr-se do lado de Netanyahu, definir todas as condições do acordo de paz, chegar ao pé dos palestinianos encostando-lhes uma pistola à cabeça e dizendo-lhes: "Estas são as condições. Aceitam?" E se recusarem podem mais uma vez culpá-los dizendo que perderam outra oportunidade histórica de conseguir a paz.



Para onde caminha Israel por altura do seu 70º aniversário?

O campo político que defende a anexação está a sair do armário e a tornar-se o paradigma. A solução que apresentam é a de um só Estado entre o rio Jordão e o Mediterrâneo onde os palestinianos não têm direito ao voto. Acho que Israel está a andar para um caminho muito escuro. É o caminho para o apartheid. E se não o pararmos, estaremos lá mais cedo do que pensamos.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 732, de 10 de Maio de 2018.