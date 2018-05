O Exército israelita matou esta terça-feira mais um palestiniano junto à fronteira com Gaza, enquanto decorriam os funerais de dezenas de manifestantes que perderam a vida na segunda-feira. Segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde de Gaza, morreram já 60 pessoas durante os protestos contra a transferência da embaixada dos EUA de Telavive para Jerusalém. Mais de 2.200 palestinianos ficaram feridos.

Este foi o maior massacre em Gaza desde 2014. Entre os mortos estava um bebé de oito meses que não sobreviveu à inalação de gás lacrimogéneo.

Segundo a agência Reuters, o número de manifestantes diminuiu bastante esta terça-feira. Centenas terão escolhido ficar em "tendas de luto" em vez de voltarem ao local de um dos massacres mais sangrentos para os palestinianos. Contudo, os protestos continuam.

Na segunda-feira, os Estados Unidos inauguraram a sua embaixada em Jerusalém, cidade reconhecida unilateralmente pelo presidente norte-americano como capital de Israel.

A inauguração coincidiu com o 70.º aniversário do Estado judaico e surgiu na véspera do dia em que os palestinianos assinalam o Nakba (desastre, em árabe), que designa o êxodo palestiniano em 1948, quando pelo menos 711 mil árabes palestinianos, segundo dados da ONU, fugiram ou foram expulsos das suas casas, antes e após a fundação do Estado israelita.

O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a transferência da embaixada instalada até agora em Telavive foram anunciados por Donald Trump a 6 de Dezembro, em consonância com a sua promessa eleitoral, mas em ruptura com décadas de consenso internacional.