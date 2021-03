França encerra escolas durante três semanas devido à pandemia

Macron anunciou que a partir de 5 de abril todas as creches e escolas vão fechar e que as férias de primavera vão ser antecipadas.

O Presidente francês Emmanuel Macron anunciou esta quarta-feira que as escolas vão fechar durante três semanas para tentar travar a terceira vaga de covid-19.







Macron anunciou que a partir de 5 de abril todas as creches e escolas vão fechar e que as férias de primavera vão ser antecipadas, sendo gozadas entre 12 e 26 de abril.No fim de abril as creches e escolas primárias vão reabrir, mas o ensino básico e secundário só reabre no início de maio, avançou ainda o presidente francês.