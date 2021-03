Canal do Suez: a crise dos seis dias

Egito. O impacto negativo na Economia será de 8,5 mil milhões de euros. O bloqueio do Canal do Suez mostrou, mais uma vez, as fragilidades de uma das vias marítimas mais disputadas da história - e uma rota fulcral do comércio internacional.

Ventos de 40 nós, uma tempestade de areia e, alegadamente, uma falha humana levaram o porta-contentores Ever Given a atravessar-se ao comprido no Canal do Suez, no Egito. Eram 05h40 (hora de Lisboa) do dia 23 de março quando, junto à aldeia de Manshiyet Rugola, o navio com 400 metros de comprimento e 59 de largura bloqueou a via por onde circula cerca de 12% do comércio marítimo global. O Ever Given (propriedade da empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha), operado pela Taiwan Evergreen Marine, viajava para Roterdão, nos Países Baixos, tendo saído do porto de Tanjung Pelepas, na Malásia, com uma carga de 18 300 contentores. Era o quinto de um comboio de 15 navios que se preparavam para percorrer o canal.



Durante os seis dias que se seguiram - só desencalhou na manhã da passada segunda-feira, 29 de março -, os mercados ressentiram-se e o número de navios em fila de espera ultrapassou os 400. Destes, mais de 10 transportavam o equivalente a 13 milhões de barris de petróleo - um terço das necessidades diárias mundiais, o que resultou, claro, numa subida de cerca de 6% no valor do crude.



Outros setores afetados foram o comércio automóvel (devido à interrupção da entrega de componentes, semicondutores, por exemplo), gás natural líquido (sete navios-tanque tiveram de ser desviados da sua rota), mobiliário (carregamentos de parquê retidos a bordo) e transporte de animais (130 mil ovelhas ainda fechadas nos navios de carga).