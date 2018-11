Os há muito rivais canais de informação CNN e Fox News juntaram forças para protestar contra a decisão da administração de Trump de revogar a acreditação do jornalista Jim Acosta, correspondente-chefe da Casa Branca para o primeiro.

A resolução de Donald Trump foi motivada pela conferência de imprensa de 7 de Novembro, na qual Acosta recusou passar o microfone a uma funcionária da Casa Branca e persistiu em questionar o presidente dos EUA sobre as eleições intercalares e o facto de este ter caracterizado a caravana de migrantes provinda da América Central e com esperanças de entrar no país como uma "invasão". Trump não apreciou as perguntas do jornalista e acusou-o de ser uma "pessoa rude, terrível", anulando-lhe mais tarde a acreditação que o permite entrar na Casa Branca como profissional de media.

Num comunicado conjunto divulgado na quarta-feira, as duas organizações mediáticas defenderam que "os jornalistas que reportam os eventos da Casa Branca devem ser livres para fazer perguntas". "É imperativo que os jornalistas independentes tenham acesso ao presidente e as suas actividades, e que estes profissionais não sejam bloqueados por razões arbitrárias", reforçaram.



A CNN processou esta semana Trump e alguns membros da sua administração pela suspensão do jornalista.