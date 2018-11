A CNN vai processar a Casa Branca por ter retirado a acreditação a Jim Acosta, depois de este ter discutido com o presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa.

A CNN vai processar presidente dos EUA, Donald Trump, e outros membros da actual administração de forma a que o jornalista Jim Acosta possa voltar a ter acesso à Casa Branca, depois dos seus privilégios serem retirados na sequência de uma disputa com o presidente.



Na passada semana, a Casa Branca revogou o acesso do jornalista da CNN Jim Acosta. A empregadora do repórter afirma que estão a ser postos em causa os direitos constitucionais de liberdade de imprensa.



A queixa foi apresentada pela CNN e por Jim Acosta, sendo os acusados Donald Trump, o chefe de pessoal John Kelly, a responsável pela comunicação da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders, o director de pessoal da comunicação Bill Shine, o director dos Serviços Secretos e ainda o elemento dos Serviços Secretos que retirou o passe de acesso a Acosta. Todos são acusados de violarem os direitos de Acosta como jornalista, ao participarem na sua suspensão.





I’ve just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit — Jim Acosta (@Acosta) 8 de novembro de 2018

A assessora de imprensa Huckabee Sanders acusou Acosta de ter "colocado as mãos numa estagiária da Casa Branca", partilhando um vídeo do momento em que a jovem tenta tirar o microfone ao jornalista e este, aparentemente, lhe bate no braço. Vários especialistas em vídeo disseram que o mesmo tinha sido adulterado. A Casa Branca não respondeu.



A CNN informa que enviou um carta à Casa Branca a pedir a renovação do passe a Jim Acosta, não revelando se a mesma foi respondida.