Fornecimento de gás russo para a Polónia foi interrompido

A empresa de energia russa Gazprom anunciou que interrompeu o fornecimento de gás para a Polónia. A Rússia já teria ameaçado cortar o fornecimento de gás através do gasoduto de Yamal a partir desta quarta-feira, depois de Varsóvia se ter recusado a começar a pagar pelo fornecimento em rublos russos e também devido ao apoio à Ucrânia.



A Polónia tinha também afirmado antes que não pretendia estender o contrato de fornecimento de gás com a Gazprom, depois de expirar no final deste ano.



"Cortar o fornecimento de gás é uma quebra de contrato e a PGNiG reserva o direito de procurar a compensação e vai usar todos os meios contratuais e legais disponíveis para fazê-lo", disse a empresa petrolífera da Polónia, que confirmou a interrupção de fornecimento de gás russo.



A Polónia e a Bulgária são os dois primeiros países a ficar sem fornecimento do gás russo, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. "A Gazprom suspendeu completamente o fornecimento de gás para a Bulgária e Polónia devido à ausência de pagamentos em rublos", assinalou a empresa num comunicado.



